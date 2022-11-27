Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal Erzurumspor FK galibiyetini yorumladı

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal Erzurumspor FK galibiyetini yorumladı

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, açıklamalarda bulundu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 19:06
Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal Erzurumspor FK galibiyetini yorumladı

Bandırmaspor Teknik Direktör Mesut Bakkal, Erzurumspor FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Erzurumspor maçı bizim için önemliydi, güzel gollerle galip geldik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Bandırmaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bakkal, "Geçen hafta alınan farklı mağlubiyetten sonra Erzurumspor maçı bizim için biraz daha önem kazandı. Geçen hafta yaptığımız analizlerde takım savunmasında biraz eksiktik. Top rakibe geçtiğinde savunmamızda sıkıntımız vardı. İlk devre üretken olamadık. Erzurumspor'da Orhan tarafını iyi kapattık. İkinci yarı başında bir gol yedik. Kerim'i biraz daha öne çıkardık. Oyuncu değişikleriyle orta sahayı güçlendirdik, sonrasında golü bulduk. Daha dirençli oynamaya başladık. Güzel gollerle galip geldik. Erzurumspor, çalıştığım en iyi camialardan birisi, başarılar diliyorum. Benim ilk galibiyetim, hem yönetimimize hem de taraftara armağan ediyorum" şeklinde konuştu.

DİĞER
47 yaşındaki Rober Hatemo kaslı vücuduyla şov yaptı! Son halini görenler şoke oldu! "Hala 20'li yaşlarda görünüyor"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisinden Amsterdam'da olay kare! Belinden kavradı... Yüzünü gizlese de ifşa oldu görenler: "Sonunda"
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Antrenmanda yer almadı
G.Saray'da Aanholt için karar verildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bandırmaspor geriden gelip kazandı!
Keçiören ve Samsun yenişemedi
Şebi Arus ne demek, törenleri ne zaman?
29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI | POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - POMEM başvuru sorgulama ekranı
KPSS DHBT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Antrenmanda yer almadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Antrenmanda yer almadı 18:40
Anadolu Efes deplasmanda farklı kazandı Anadolu Efes deplasmanda farklı kazandı 18:33
G.Saray'da Aanholt için karar verildi G.Saray'da Aanholt için karar verildi 18:15
Bandırmaspor geriden gelip kazandı! Bandırmaspor geriden gelip kazandı! 18:11
Gomis'ten paylaşım geldi! "Yanlış anlaşıldım" Gomis'ten paylaşım geldi! "Yanlış anlaşıldım" 17:03
Vakıfbank 8 haftada 7. galibiyetini aldı Vakıfbank 8 haftada 7. galibiyetini aldı 16:51
Daha Eski
Fırtına'nın transfer planı belli oldu! Fırtına'nın transfer planı belli oldu! 16:34
Fenerbahçe transfer satış rekoru geliyor Fenerbahçe transfer satış rekoru geliyor 16:26
Fırtına Antalya'ya gidecek Fırtına Antalya'ya gidecek 16:16
Fenerbahçe taktiksel ve bireysel antrenman yaptı Fenerbahçe taktiksel ve bireysel antrenman yaptı 16:13
Adnan Polat'tan şampiyonluk açıklaması Adnan Polat'tan şampiyonluk açıklaması 16:10
Keçiörengücü - Samsunspor maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Samsunspor maçı saat kaçta? 06:57