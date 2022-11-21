Lider Eyüp 5'te 5 yaptı

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor kasırgası dinmiyor. Ligin favorilerinden Göztepe'yi ağırlayan İstanbul ekibi, sahadan 1-0 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. İlk yarısı orta alan mücadelesiyle geçilen maçta, tek tehlikeli atak Eyüp'ten geldi. 40'ta Sinan'ın ceza yayından yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.
ELİNE ÇARPTI
İkinci yarıya hızlı başlayan lider Eyüp, 55'te Ezeh'le çerçeveyi bulamadı. 65'te ceza sahasında Atınç'ın eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Babel, ağları sarsıp maçın sonucunu ilan etti: 1-0. Eflatun-sarılılar, evinde 8'de 8 yapıp liderliğini perçinlerken, Göztepe ise son 9 maçta 5 yenilgisini aldı.
HEDEFİMİZE İLERLİYORUZ
Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Göztepe galibiyetiyle hedeflerine adım adım ilerlediklerini söyledi. Üzülmez, "10 maçtır yenilmiyoruz ve Süper Lig hedefine adım adım yaklaşıyoruz" diye konuştu.
TRİBÜNDE ÜNLÜ SİMALAR VARDI
Eyüpspor maçına spor camiasından yoğun ilgi vardı. Milli futbolculardan Serdar Gürler ve Samet Akaydın ile Giresunspor hocası Hakan Keleş, İstanbulspor hocası Fatih Tekke, Ümraniyespor hocası Recep Uçar, maçı tribünde izledi.