Adanaspor - Altınordu: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Adana 3 puanı uzatmalarda aldı!

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Adanaspor, sahasında Altınordu'yu 2-1 yendi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Akıncık
Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Benasser, Tetteh (Dk. 90+5 Enes Sağlık), Ferreira (Dk. 72 Ahmethan Köse), Hakkı Türker, Burak Çoban, Evren Korkmaz (Dk. 12 Yiğithan Güveli), Jallow (Dk. 71 Iseka), Roche, Emre Kaplan, Ferhat Katipoğlu
Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Volkan Fındıklı, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 83 Muzaffer Kocaer), Kubilay Aktaş (Dk. 83 Furkan Metin), Metehan Yılmaz, Şeref Özcan, Ahmet İlhan Özek, Ali Dere (Dk. 39 Yusuf Can Esendemir), Kürşad Sürmeli, Erdi Dikmen, Rahmi Salih Kaya
Goller: Dk. 31 Burak Çoban, Dk. 90+4 Iseka (Adanaspor), Dk. 44 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)
Sarı Kartlar: Dk. 84 Hakkı Türker, Dk. 43 Roche (Adanaspor), Dk. 90 Gökberk Efe, Dk. 71 Yusuf Can Esendemir, Dk. 56 Kubilay Aktaş (Altınordu)