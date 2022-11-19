Haberler TFF 1.Lig Adanaspor - Altınordu: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Adana 3 puanı uzatmalarda aldı!

Adanaspor - Altınordu: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Adana 3 puanı uzatmalarda aldı!

Son dakika haberleri... Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor ile Altınordu kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1'lik skorla Adanaspor'un lehine tamamlandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 18:11
Adanaspor - Altınordu: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Adana 3 puanı uzatmalarda aldı!

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Adanaspor, sahasında Altınordu'yu 2-1 yendi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Akıncık

Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Benasser, Tetteh (Dk. 90+5 Enes Sağlık), Ferreira (Dk. 72 Ahmethan Köse), Hakkı Türker, Burak Çoban, Evren Korkmaz (Dk. 12 Yiğithan Güveli), Jallow (Dk. 71 Iseka), Roche, Emre Kaplan, Ferhat Katipoğlu

Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Volkan Fındıklı, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 83 Muzaffer Kocaer), Kubilay Aktaş (Dk. 83 Furkan Metin), Metehan Yılmaz, Şeref Özcan, Ahmet İlhan Özek, Ali Dere (Dk. 39 Yusuf Can Esendemir), Kürşad Sürmeli, Erdi Dikmen, Rahmi Salih Kaya

Goller: Dk. 31 Burak Çoban, Dk. 90+4 Iseka (Adanaspor), Dk. 44 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

Sarı Kartlar: Dk. 84 Hakkı Türker, Dk. 43 Roche (Adanaspor), Dk. 90 Gökberk Efe, Dk. 71 Yusuf Can Esendemir, Dk. 56 Kubilay Aktaş (Altınordu)

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