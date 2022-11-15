Haberler TFF 1.Lig Gençlerbiriği’nde Dalcı dönemi

Gençlerbiriği’nde Dalcı dönemi

Başkent temsilcisi tecrübeli isimle anlaştı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 06:50
Gençlerbiriği’nde Dalcı dönemi

Bir süre önce Taşkın Aksoy'la yollarını ayıran Gençlerbirliği, teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaştı. Başkent temsilcisi, son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Mustafa Dalcı ile anlaşmaya vardı. 49 yaşındaki teknik adam Ankaragücü'nde görev aldığı 42 maçta 23 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Maç başına da 1.83 puan ortalaması yakaladı. Dalcı daha önce Zonguldak Kömürspor, Osmanlıspor, Bugsaşspor gibi takımlarda görev yapmıştı.

49 yaşındaki teknik adam son olarak A.Gücü'nü çalıştırdı.

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