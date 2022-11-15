Gençlerbiriği’nde Dalcı dönemi

Bir süre önce Taşkın Aksoy'la yollarını ayıran Gençlerbirliği, teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaştı. Başkent temsilcisi, son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran Mustafa Dalcı ile anlaşmaya vardı. 49 yaşındaki teknik adam Ankaragücü'nde görev aldığı 42 maçta 23 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Maç başına da 1.83 puan ortalaması yakaladı. Dalcı daha önce Zonguldak Kömürspor, Osmanlıspor, Bugsaşspor gibi takımlarda görev yapmıştı.

49 yaşındaki teknik adam son olarak A.Gücü'nü çalıştırdı.