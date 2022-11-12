Arın 23. kez Adanaspor'da!

Adanaspor'da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Önder Karaveli ile yollar ayrılmıştı. Turuncu-beyazlılarda takımın başına altyapı koordinatörü Eyüp Arın getirildi. Bugün oynanacak Erzurumspor maçına takımı hazırlayan Arın, yedek kulübesindeki yerini de alacak. 27 yıldan beri turuncu- beyazlılarda görev yapan ve kulübün efsanesi olan 60 yaşındaki Arın, 23. kez takımın başına geldi.
Adanaspor'da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Önder Karaveli ile yollar ayrılmıştı. Turuncu-beyazlılarda takımın başına altyapı koordinatörü Eyüp Arın getirildi. Bugün oynanacak Erzurumspor maçına takımı hazırlayan Arın, yedek kulübesindeki yerini de alacak. 27 yıldan beri turuncu- beyazlılarda görev yapan ve kulübün efsanesi olan 60 yaşındaki Arın, 23. kez takımın başına geldi.