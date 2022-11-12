Haberler TFF 1.Lig Arın 23. kez Adanaspor'da!

Arın 23. kez Adanaspor'da!

Adanaspor'da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Önder Karaveli ile yollar ayrılmıştı. Turuncu-beyazlılarda takımın başına altyapı koordinatörü Eyüp Arın getirildi. Bugün oynanacak Erzurumspor maçına takımı hazırlayan Arın, yedek kulübesindeki yerini de alacak. 27 yıldan beri turuncu- beyazlılarda görev yapan ve kulübün efsanesi olan 60 yaşındaki Arın, 23. kez takımın başına geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Arın 23. kez Adanaspor'da!
Adanaspor'da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Önder Karaveli ile yollar ayrılmıştı. Turuncu-beyazlılarda takımın başına altyapı koordinatörü Eyüp Arın getirildi. Bugün oynanacak Erzurumspor maçına takımı hazırlayan Arın, yedek kulübesindeki yerini de alacak. 27 yıldan beri turuncu- beyazlılarda görev yapan ve kulübün efsanesi olan 60 yaşındaki Arın, 23. kez takımın başına geldi.
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