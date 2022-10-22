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Denizlispor Altınordu: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Denizlispor, İzmir ekibi Altınordu'yu konuk etti. Mücadeleden konuk ekip Altınordu 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İşte haberin detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 20:59
Denizlispor Altınordu: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de iki Ege temsilcisi Denizlispor ve Altınordu mücadele etti. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf 2-1'lik skorla Altınordu oldu.

Karşılaşmada ilk golü Altınordu'da Ahmet İlhan penaltıdan kaydetti.

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Ahmet İlhan yeniden sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın son anlarında Denizlispor'dan Bekir Köse 88. dakikada topu ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Altınordu 12 puanla 12. sıraya yerleşti.

Denizlispor ise 2 puanla ligin sonunda yer alıyor.

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