Denizlispor Altınordu: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de iki Ege temsilcisi Denizlispor ve Altınordu mücadele etti. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf 2-1'lik skorla Altınordu oldu.

Karşılaşmada ilk golü Altınordu'da Ahmet İlhan penaltıdan kaydetti.

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Ahmet İlhan yeniden sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın son anlarında Denizlispor'dan Bekir Köse 88. dakikada topu ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Altınordu 12 puanla 12. sıraya yerleşti.

Denizlispor ise 2 puanla ligin sonunda yer alıyor.