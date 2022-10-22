Denizlispor Altınordu: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de iki Ege temsilcisi Denizlispor ve Altınordu mücadele etti. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf 2-1'lik skorla Altınordu oldu.
Karşılaşmada ilk golü Altınordu'da Ahmet İlhan penaltıdan kaydetti.
Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Ahmet İlhan yeniden sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.
Karşılaşmanın son anlarında Denizlispor'dan Bekir Köse 88. dakikada topu ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından Altınordu 12 puanla 12. sıraya yerleşti.
Denizlispor ise 2 puanla ligin sonunda yer alıyor.