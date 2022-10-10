Haberler TFF 1.Lig Ahmet İlhan Özek döndü Altınordu nefes aldı

Ahmet İlhan Özek döndü Altınordu nefes aldı

TFF 1. Lig ekiprlerinden Altınordu, son olarak oynadığı Tuzlaspor maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Altınordu adına maçın golü, Ahmet İlhan'dan geldi. Altınordu, 7. maçında 3 puanla tanıştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 12:24
Ahmet İlhan Özek döndü Altınordu nefes aldı

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yenerek 7'nci maçında 3 puanla tanışan Altınordu, galibiyet golüne imza atan kaptan Ahmet İlhan Özek'in dönüşüyle kendine geldi.

İzmir ekibi oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alırken toplanan 6 puanda da Ahmet İlhan'ın skora katkısı oldu. İlk hafta deplasmanda 3-3 sona eren Gençlerbirliği maçında biri penaltıdan olmak üzere 2 kez rakip fileleri sarsan 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 1-1 biten Bolu deplasmanında kullandığı 2 penaltıdan birini gole çevirdi. Yine 1-1 sona eren Pendikspor randevusunda asist yapan deneyimli futbolcu, son olarak Tuzlaspor'u yıkan isim oldu.

Ligde çıktığı 5 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen Ahmet İlhan Özek, kırmızı-lacivertli ekibin en skorer ismi olarak takımını sırtladı. Tuzlaspor'a ceza sahası dışından 90'a gönderdiği şık golle Altınordu'yu zafere taşıyan usta futbolcu, düşme hattında yer alan İzmir ekibine umut oldu. Ahmet İlhan, sakatlığı nedeniyle Göztepe ve Ankara Keçiörengücü müsabakalarında görev yapamazken, Altınordu bu 2 karşılaşmadan eli boş ayrıldı. Geçen sezon sonunda kulüple 2+1 yıllık sözleşme yenileyen Ahmet İlhan Özek, kırmızı-lacivertli formayla ilk yılında 10, geçen sezon ise ligde 11, kupada 1 gol kaydetmişti. Tecrübeli oyuncu toplamda 26 gole ulaştı.

UFUK KAHRAMAN'DAN SİFTAH
Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, takımın başında yer aldığı 8'inci maçında ilk galibiyetini elde etti. Geçen sezon son hafta teknik direktörlük koltuğuna oturan genç teknik adam, bu sezon ilk 7 müsabakada 3 puanı bir arada görememişti. Kahraman da bu galibiyetle birlikte büyük moral buldu. Rakibi iyi analiz ettiklerini belirten Kahraman, "Sakat oldukları için bizlerden uzak kalan Ahmet İlhan, Şeref ve Safa aramıza tekrar döndüler. Altınordu organizasyonu büyük bir kulüp. Her futbolcumuza, her çalışanımıza ihtiyacımız var. Maç kazanamama psikolojini de yenmiş olduk. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

YENİ RAKİP HÜSEYİN EROĞLU
Zorlu Tuzla deplasmanından 3 puanla dönen Altınordu, bugünü izinli geçirdikten sonra yarın Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak. Altınordu'nun başında teknik direktör olarak 10 yıl çalışıp geçen sezon son hafta kulüpten ayrılan Hüseyin Eroğlu, bu defa Yılport Samsunspor teknik direktörü olarak eski takımına karşı görev yapacak. Hüseyin Eroğlu ve eski yardımcısı Ufuk Kahraman, ilk kez birbirlerine rakip olacak.

DİĞER
Caner Erkin Fenerbahçe - Karagümrük maçı sonrası ilk kez konuştu! O anlarda neler yaşandı?
Galatasaray taraftarına kötü haber: Fernando Muslera'dan çarpıcı açıklamalar
Muslera emekli olmak istediği takımı açıkladı!
F.Bahçe'nin golüne sevindi mi? Caner'den açıklama geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Altay - Rizespor maçı saat kaçta?
Pendikspor deplasmanda kazandı!
Canlı döviz ve altın kuru takibi 10 Ekim Pazartesi
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim Pazartesi
TOKİ iş yeri başvuru şartları, fiyatları ve taksitleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 12:19
Jesus farkını ortaya koydu! Tam 13 futbolcu... Jesus farkını ortaya koydu! Tam 13 futbolcu... 12:01
AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı saat kaçta? AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11:55
'Türk gerilim filmi' 'Türk gerilim filmi' 11:41
Arsenal Liverpool'u yendi liderliği perçinledi! Arsenal Liverpool'u yendi liderliği perçinledi! 11:37
F.Bahçe'nin golüne sevindi mi? Caner'den açıklama geldi F.Bahçe'nin golüne sevindi mi? Caner'den açıklama geldi 11:35
Daha Eski
Büyükçekmece - Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta? Büyükçekmece - Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta? 11:25
Fiorentina - Lazio maçı saat kaçta? Fiorentina - Lazio maçı saat kaçta? 11:14
Elche - Mallorca maçı saat kaçta? Elche - Mallorca maçı saat kaçta? 11:07
Muslera emekli olmak istediği takımı açıkladı! Muslera emekli olmak istediği takımı açıkladı! 11:01
Nottingham Forest - Aston Villa maçı saat kaçta? Nottingham Forest - Aston Villa maçı saat kaçta? 10:50
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev 10:45