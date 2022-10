Ahmet İlhan Özek döndü Altınordu nefes aldı

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yenerek 7'nci maçında 3 puanla tanışan Altınordu, galibiyet golüne imza atan kaptan Ahmet İlhan Özek'in dönüşüyle kendine geldi.



İzmir ekibi oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alırken toplanan 6 puanda da Ahmet İlhan'ın skora katkısı oldu. İlk hafta deplasmanda 3-3 sona eren Gençlerbirliği maçında biri penaltıdan olmak üzere 2 kez rakip fileleri sarsan 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 1-1 biten Bolu deplasmanında kullandığı 2 penaltıdan birini gole çevirdi. Yine 1-1 sona eren Pendikspor randevusunda asist yapan deneyimli futbolcu, son olarak Tuzlaspor'u yıkan isim oldu.



Ligde çıktığı 5 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen Ahmet İlhan Özek, kırmızı-lacivertli ekibin en skorer ismi olarak takımını sırtladı. Tuzlaspor'a ceza sahası dışından 90'a gönderdiği şık golle Altınordu'yu zafere taşıyan usta futbolcu, düşme hattında yer alan İzmir ekibine umut oldu. Ahmet İlhan, sakatlığı nedeniyle Göztepe ve Ankara Keçiörengücü müsabakalarında görev yapamazken, Altınordu bu 2 karşılaşmadan eli boş ayrıldı. Geçen sezon sonunda kulüple 2+1 yıllık sözleşme yenileyen Ahmet İlhan Özek, kırmızı-lacivertli formayla ilk yılında 10, geçen sezon ise ligde 11, kupada 1 gol kaydetmişti. Tecrübeli oyuncu toplamda 26 gole ulaştı.



UFUK KAHRAMAN'DAN SİFTAH

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, takımın başında yer aldığı 8'inci maçında ilk galibiyetini elde etti. Geçen sezon son hafta teknik direktörlük koltuğuna oturan genç teknik adam, bu sezon ilk 7 müsabakada 3 puanı bir arada görememişti. Kahraman da bu galibiyetle birlikte büyük moral buldu. Rakibi iyi analiz ettiklerini belirten Kahraman, "Sakat oldukları için bizlerden uzak kalan Ahmet İlhan, Şeref ve Safa aramıza tekrar döndüler. Altınordu organizasyonu büyük bir kulüp. Her futbolcumuza, her çalışanımıza ihtiyacımız var. Maç kazanamama psikolojini de yenmiş olduk. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.



YENİ RAKİP HÜSEYİN EROĞLU

Zorlu Tuzla deplasmanından 3 puanla dönen Altınordu, bugünü izinli geçirdikten sonra yarın Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak. Altınordu'nun başında teknik direktör olarak 10 yıl çalışıp geçen sezon son hafta kulüpten ayrılan Hüseyin Eroğlu, bu defa Yılport Samsunspor teknik direktörü olarak eski takımına karşı görev yapacak. Hüseyin Eroğlu ve eski yardımcısı Ufuk Kahraman, ilk kez birbirlerine rakip olacak.