Haberler TFF 1.Lig Göztepe'de rota Bektaş

Göztepe'de rota Bektaş

Onur Cinel’e Schalke’nin izin vermemesi üzerine yönetim, Samsunspor’dan ayrılan Bayram Bektaş ile görüşme kararı aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Göztepe'de rota Bektaş

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. Yönetim, 5. haftadaki Boluspor mücadelesinin ardından Turgay Altay ile yollarını ayırmıştı. Son olarak Schalke 04'ün U17 takımını çalıştıran Onur Cinel'e teklif götüren sarı-kırmızılılar, Alman kulübünden onay çıkmayınca Samsunspor'dan ayrılan Bayram Bektaş'ı gündemine aldı. Tecrübeli teknik adam ile görüşme yapılacak.


Bektaş son olarak Samsun'u çalıştırdı.


SÜPER LİG'DE İKEN ÇALIŞTIRDI
Göztepe'de 2018-19 sezonunda Süper Lig'de görev yapan Bayram Bektaş'ın birden fazla yabancı bilmesi avantaj... İzmir ekibinin listesinde, Bayram Bektaş'ın yanı sıra Tamer Tuna, Fuat Çapa, Mustafa Kaplan ve Mustafa Dalcı gibi alternatif isimlerin de yer aldığı öğrenildi. Spor Toto 1. Lig'de geride kalan 6 haftada 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alan Göz-Göz, topladığı 8 puan ile averajla 11. sırada bulunuyor.

DİĞER
Shakira'dan Gerard Pique'ye duygu dolu sözler! "Senin için kendimi parçalara ayırdım"
Serenay Sarıkaya rol arkadaşı Burak Deniz'le yeni bir aşka yelken açtı
Gerçek lider Marek Hamsik
Flaş derbi analizi! "Gollü geçer Fener kazanır"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alt ligden haberler (23.09.22)
"70 milyon dolar harcadım"
KPSS SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN?
KPSS ÖABT Alan Bilgisi sınavı kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek?
KPSS ÖABT saat kaçta, sınava son giriş saati ne zaman?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yorucu seyahat Yorucu seyahat 01:33
F.Bahçe Beko bu kez kayıp F.Bahçe Beko bu kez kayıp 01:29
Milliler Faroe Adaları'na ulaştı Milliler Faroe Adaları'na ulaştı 01:26
Milliler Faroe Adaları'na ulaştı Milliler Faroe Adaları'na ulaştı 01:26
Redmond ameliyat oldu Redmond ameliyat oldu 01:23
Güvenç Kurtar'dan Icardi'ye öneri: Neşet Ertaş... Güvenç Kurtar'dan Icardi'ye öneri: Neşet Ertaş... 00:34
Daha Eski
Gürcistan B Ligi'ne yükseldi! Gürcistan B Ligi'ne yükseldi! 00:30
İtalya Raspadori ile İngilizleri devirdi! İtalya Raspadori ile İngilizleri devirdi! 00:30
Almanya evinde mağlup! Almanya evinde mağlup! 00:30
Güvenç Kurtar'dan Icardi'ye öneri: Neşet Ertaş... Güvenç Kurtar'dan Icardi'ye öneri: Neşet Ertaş... 00:28
Gürcistan B Ligi'ne yükseldi! Gürcistan B Ligi'ne yükseldi! 23:51
Almanya evinde mağlup! Almanya evinde mağlup! 23:50