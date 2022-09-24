Göztepe'de rota Bektaş

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. Yönetim, 5. haftadaki Boluspor mücadelesinin ardından Turgay Altay ile yollarını ayırmıştı. Son olarak Schalke 04'ün U17 takımını çalıştıran Onur Cinel'e teklif götüren sarı-kırmızılılar, Alman kulübünden onay çıkmayınca Samsunspor'dan ayrılan Bayram Bektaş'ı gündemine aldı. Tecrübeli teknik adam ile görüşme yapılacak.



Bektaş son olarak Samsun'u çalıştırdı.



SÜPER LİG'DE İKEN ÇALIŞTIRDI

Göztepe'de 2018-19 sezonunda Süper Lig'de görev yapan Bayram Bektaş'ın birden fazla yabancı bilmesi avantaj... İzmir ekibinin listesinde, Bayram Bektaş'ın yanı sıra Tamer Tuna, Fuat Çapa, Mustafa Kaplan ve Mustafa Dalcı gibi alternatif isimlerin de yer aldığı öğrenildi. Spor Toto 1. Lig'de geride kalan 6 haftada 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alan Göz-Göz, topladığı 8 puan ile averajla 11. sırada bulunuyor.