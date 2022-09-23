"70 milyon dolar harcadım"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kulübü satın aldığı yıldan bu zamana kadar 5 yıllık süreçte Samsunspor'a 70 milyon dolar para harcadığını söyledi. Kulübün daha iyi yerlere gelmesi için çalıştıklarını belirtip genç oyunculara yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Yıldırım, "Bizim hedefimiz her sene alt liglerden 4-5 oyuncu almak. Bunları alt liglerde takımlara yerleştirip, oynatıp, tecrübe edinmesini sağlamak istiyoruz" dedi. Başkan Yıldırım, Aykut Kocaman ve İsmail Kartal dışında hoca arayışının devam ettiğini sözlerine ekledi.