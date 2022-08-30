Zafer Sakarya’nın

Spor Toto 1. Lig'de 3. haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, sahasında Tuzlaspor'u 2-0 yendi. Karşılaşmanın 34. dakikasında Donkor'un golüyle öne geçen Sakaryaspor, ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda Tuzlaspor oyuncu değişiklikleriyle maça dengeyi getirmek istese de Hakan Yavuz 60. dakikada farkı ikiye çıkardı.



ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi Sakaryaspor sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Altınordu'nun ardından Ümraniye'yi de aynı skorla deviren Sakaryaspor, puanını 6'ya yükseltip 5. sıraya yükseldi. Tuzlaspor ise ligdeki üçüncü maçında da galibiyetle tanışamadı. 1 puanda kalan İstanbul temsilcisi haftayı 18. sırada tamamladı.