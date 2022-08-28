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Bodrumspor 3 - 3 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'de Bodrumspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanılan karşılaşmada Bodrumspor ile Adanaspor 3-3 berabere kalarak ilk puanlarını kaybetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 19:06 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 19:09
Bodrumspor 3 - 3 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Bodrumspor ile Adanaspor ile karşılaştı. Yoluna kayıpsız devam eden lider Bodrumspor Adanaspor ile 3-3 berabere kalarak TFF 1. Lig'de ilk puanlarını kaybetti. Bodrumspor'un gollerini Emre Kaplan(KK) Celal Dumanlı ve Celal Aktaş kaydetti. Konuk Adanaspor'un gollerini Lamin Jallow(2) ve Hadi Sacko'dan geldi.

TFF 1. Lig'de ilk puanlarını kaybeden Bodrumspor puanını 7 yaparak liderliğini sürdürdü.

Lig'de henüz galibiyet ile tanışamayan Adanaspor 3 puanla 10. sırada yer aldı

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