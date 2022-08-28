Haberler TFF 1.Lig Bodrum’da hedef 3’te 3

Bodrum’da hedef 3’te 3

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk iki maçında Yeni Malatyaspor ve Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yenen Bodrumspor, bugün Adanaspor'u konuk edecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Bodrum’da hedef 3’te 3

Bodrumspor'da Hedef 3'te 3. Stat kapıları yoğunluk yaşanmaması için 15.30'da açılacak. Takımda sakatlığı devam eden Koray Kılıç dışında eksik yok.


MENEMEN HAZIR
Spor Toto 1'inci Lig'den düştükten sonra yeni sezon öncesi yapılanmaya giderek idari ve teknik kadroda değişime giren Menemen Futbol Kulübü, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bugün ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler 1'inci hafta müsabakasında evinde Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek.


GENÇER'E ŞOK
Transfer yasağı bulunan Altay'a Gençer Cansev'den kötü haber geldi. İki sezon önce Altay'da oynayıp takımdan ayrılan ve başka kulüp bulamayan Gençer'e lisans çıkmadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Çabalarımıza rağmen, transfer yasağı ve ilgili statüler sebebiyle izin alınamamıştır" denildi.

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