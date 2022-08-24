Altınordu’ya zaman lazım

Altınordu'da henüz galibiyetle tanışamayan teknik direktör Ufuk Kahraman zaman istedi. En kısa sürede sistemin oturacağını belirten genç teknik adam, "Kendi oyunumuzu oynamak için yoğun çalışıyoruz. Gençlerbirliği maçının ilk yarısı, Sakaryaspor karşılaşmasının da ikinci devresinde çok iyi işler yaptık. Bunu yayacağız" dedi.
Altınordu'dahenüz galibiyetletanışamayan teknik direktör Ufuk Kahramanzaman istedi. En kısa sürede sisteminoturacağını belirten genç teknikadam, "Kendi oyunumuzu oynamak içinyoğun çalışıyoruz. Gençlerbirliği maçınınilk yarısı, Sakaryaspor karşılaşmasınında ikinci devresinde çok iyi işler yaptık.Bunu yayacağız. Bunun için zamanaihtiyacımız olacak. Ben takımıma, gençve tecrübeli oyuncularıma sonuna kadargüveniyorum" diye konuştu.