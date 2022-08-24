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Altınordu’ya zaman lazım

Altınordu'da henüz galibiyetle tanışamayan teknik direktör Ufuk Kahraman zaman istedi. En kısa sürede sistemin oturacağını belirten genç teknik adam, "Kendi oyunumuzu oynamak için yoğun çalışıyoruz. Gençlerbirliği maçının ilk yarısı, Sakaryaspor karşılaşmasının da ikinci devresinde çok iyi işler yaptık. Bunu yayacağız" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Altınordu’ya zaman lazım
Altınordu'da henüz galibiyetle tanışamayan teknik direktör Ufuk Kahraman zaman istedi. En kısa sürede sistemin oturacağını belirten genç teknik adam, "Kendi oyunumuzu oynamak için yoğun çalışıyoruz. Gençlerbirliği maçının ilk yarısı, Sakaryaspor karşılaşmasının da ikinci devresinde çok iyi işler yaptık. Bunu yayacağız. Bunun için zamana ihtiyacımız olacak. Ben takımıma, genç ve tecrübeli oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum" diye konuştu.
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