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Gençlerbirliği kuvvet çalıştı

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak Gençlerbirliği, kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 15:51
Gençlerbirliği kuvvet çalıştı

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana ısınma koşusuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra koordinasyon çalışmasına geçti.

Antrenmanın ikinci bölümünde saha kenarına kurulu istasyonlarda dönüşümlü olarak kuvvet ağırlıklı çalışan oyuncular, çeşitli pas organizasyonuyla antrenmanı sürdürdü.

Günün tek antrenmanı dar alanda üç takım halinde dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçla son buldu.

Gençlerbirliği-Pendikspor karşılaşması, 28 Ağustos Pazar günü Eryaman Stadı'nda yapılacak.

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