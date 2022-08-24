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Göztepe Fransız orta saha Mathieu Coutadeur'ün peşinde!

Son dakika spor haberleri... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ajaccio forması giyen 36 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Coutadeur'ü istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:22
Göztepe Fransız orta saha Mathieu Coutadeur'ün peşinde!

Spor Toto 1'inci Lig'de geride kalan iki maçta Sakaryaspor'u deplasmanda 1-0 yenip, evinde Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, transferde harekete geçti. En az 2 takviye daha yapmayı planlayan Göztepe'nin Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Coutadeur ile ilgilendiği öğrenildi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Ajaccio'nun formasını giyen 36 yaşındaki deneyimli oyuncuya teklifin götürüldüğü, takımında genelde yedek bekleyen Coutadeur'un İzmir'e gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Kariyerine Le Mans'ta başlayan Coutadeur; Monaco, Lorient, San Jose Earthquakes, AEL Limassol ve Laval'da da top koşturdu. Tecrübeli orta saha, bu sezon Ajaccio'da 2 maçta forma giydi. Oyuna sonradan dahil olan oyuncu, Lyon müsabakasında 2, Rennes maçında ise 1 dakika sahada kalabildi.

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