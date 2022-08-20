Gençler'den 3'lük siftah

Gençlerbirlği, Bolu'da altın buldu... İlk haftayı beraberlikle geçen başkent temsilcisi, Yarenler'i deplasmanda geçerek ilk 3 puanını aldı: 2-1. Henüz 10. dakikada İlker'le öne geçen G.Birliği, 28. dakikada Ngandu'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında iyice rahatladı. İkinci yarıda Musa Şahindere ile farkı ikiye çıkaran G.Birliği, 71'de Gökhan Gül'ün atılması ile 10 kişi kaldı. Bolu, 90+5'te Ibrahima Balde'nin attığı golle şeref sayısına ulaştı: 1-2.

MAÇ FAZLASIYLA ZİRVEDE

Bolu deplasmanından çıkardığı 3 puanla ikinci haftayı kayıpsız geçen başkent ekibi G.Birliği, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.