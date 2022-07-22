Haberler TFF 1.Lig Eyüpspor Galatasaray'ın eski futbolcusu Ryan Babel'i kadrosuna kattı!

Eyüpspor Galatasaray'ın eski futbolcusu Ryan Babel'i kadrosuna kattı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan ayrılan ve bir süredir boşta olan Ryan Babel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 22:48 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 23:19
Eyüpspor Galatasaray'ın eski futbolcusu Ryan Babel'i kadrosuna kattı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Eyüpspor, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. İstanbul ekibi, son olarak Galatasaray forması giyen ve serbest statüde yer alan Hollandalı hücum oyuncusu Ryan Babel'i kadrosuna dahil etti. Eyüpspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Ryan Babel'i kadrosuna kattı. Ryan Babel'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 42 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

İŞTE O PAYLAŞIM

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Napoli Fenerbahçe'nin kalbini istedi! Kim Min-Jae'den sonra bir bomba daha...
Balayı güzeli şov yaptı! Ebru Şahin kumsal görüntüleriyle hayran bıraktı! Cedi Osman’ın biricik eşi sosyal medyayı yıkıp geçti
Trabzonspor'da ayrılık! Suudi Arabistan'a gitti
Vida'nın yeni takımı belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Spor Toto 1. Lig'de play-off sistemi değişti!
Rizespor Grahovac transferini açıkladı!
POLİS ALIMI 2022 - BAŞVURU EKRANI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da ayrılık! Suudi Arabistan'a gitti Trabzonspor'da ayrılık! Suudi Arabistan'a gitti 23:05
Dubois ve Seferovic takımla çalıştı! Dubois ve Seferovic takımla çalıştı! 22:54
Babel'in yeni takımı belli oldu! Babel'in yeni takımı belli oldu! 22:48
Sivasspor ile Sigma Olomouc yenişemedi Sivasspor ile Sigma Olomouc yenişemedi 22:31
Yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları Yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları 21:45
Resmen açıklandı! Rıdvan Yılmaz... Resmen açıklandı! Rıdvan Yılmaz... 21:44
Daha Eski
Muriqi'nin yeni takımı açıklandı! Muriqi'nin yeni takımı açıklandı! 21:23
Rıdvan Yılmaz antrenmana katılmadı Rıdvan Yılmaz antrenmana katılmadı 21:18
Göztepe Yasin Öztekin’i kadrosuna kattı! Göztepe Yasin Öztekin’i kadrosuna kattı! 20:56
F.Bahçe Kadın Futbol takımı yeni teknik direktörünü açıkladı F.Bahçe Kadın Futbol takımı yeni teknik direktörünü açıkladı 20:55
Arsenal'dan Zinchenko hamlesi! Arsenal'dan Zinchenko hamlesi! 20:49
Joao Pedro ilk antrenmanına çıktı! Joao Pedro ilk antrenmanına çıktı! 20:47