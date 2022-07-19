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Göz-Göz atakta

Gelecek sezon Süper Lig'e dönüş yapmak isteyen Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 06:50
Göz-Göz atakta

Gelecek sezon Süper Lig'e dönüş yapmak isteyen Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Samsunspor'dan eski futbolcusu Yasin Öztekin'le anlaşma sağlayan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, çifte hamlede bulundu. Şu ana kadar Mamah, Palmer, Hüsamettin, Berkay, Uğur Kaan ve Berkin'le sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Manisa FK'dan ayrılan stoper Sadi Karaduman ve 1461 Trabzonlu sol bek Yunus Emre Gedik transferinde sona yaklaştı.

BUGÜN RAKİP MANİSA FK

Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Sadi Karaduman ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılıların vazgeçtiği 23 yaşındaki Yunus Emre ve kulübüyle de pürüzleri giderdiği öğrenildi. İki futbolcunun en kısa sürede Göz-Göz ile resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Öte yandan hazırlıklarını teknik direktör Turgay Altay yönetiminde Afyonkarahisar'da sürdüren Göztepe ilk hazırlık maçında bugün Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, kazanarak yeni sezon öncesi iddiasını göstermek istiyor.

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