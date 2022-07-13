Yarenler’de Tugay kaldı

Boluspor, Tugay Kaçar'ın sözleşmesini uzattı. Son 2 yıldır kırmızı-beyazlı takımda forma giyen 28 yaşındaki orta sahayla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Denizlispor, Osmanlıspor, Karşıyaka, Giresunspor ve Gaziantep FK formaları giyen Tugay, geçen yıl ise 22 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.
Boluspor, Tugay Kaçar'ın sözleşmesini uzattı. Son 2 yıldır kırmızı-beyazlı takımda forma giyen 28 yaşındaki orta sahayla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Denizlispor, Osmanlıspor, Karşıyaka, Giresunspor ve Gaziantep FK formaları giyen Tugay, geçen yıl ise 22 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.