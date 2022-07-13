Haberler TFF 1.Lig Yarenler’de Tugay kaldı

Yarenler’de Tugay kaldı

Boluspor, Tugay Kaçar'ın sözleşmesini uzattı. Son 2 yıldır kırmızı-beyazlı takımda forma giyen 28 yaşındaki orta sahayla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Denizlispor, Osmanlıspor, Karşıyaka, Giresunspor ve Gaziantep FK formaları giyen Tugay, geçen yıl ise 22 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Yarenler’de Tugay kaldı
Boluspor, Tugay Kaçar'ın sözleşmesini uzattı. Son 2 yıldır kırmızı-beyazlı takımda forma giyen 28 yaşındaki orta sahayla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Denizlispor, Osmanlıspor, Karşıyaka, Giresunspor ve Gaziantep FK formaları giyen Tugay, geçen yıl ise 22 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Aslan'a İngiliz kanat oyuncusu! Okan Buruk'tan sürpriz hamle
Yalıkavak'ta 21 bin 820 TL'lik hesap! Adisyon sonuna düşülen 'Yine bekleriz' notu sosyal medyada espri konusu oldu
Fırtına'dan 2 bomba birden! Harekete geçildi
Beşiktaş'tan sol beke sürpriz isim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yatabare Rize'ye
Björkander sevinci
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
DOLAR NE KADAR OLDU?
DUL VE YETİM AYLIKLARI NE KADAR OLDU, ZAMLANDI MI?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde flaş gelişme! Boey'in alternatifi bulundu Transferde flaş gelişme! Boey'in alternatifi bulundu 08:07
Yeni dinamo Arao Yeni dinamo Arao 01:05
Ayrılacak isimler belli oldu Ayrılacak isimler belli oldu 00:56
King İstanbul'da King İstanbul'da 00:54
Dinamo Kiev'den hazırlık maçları Dinamo Kiev'den hazırlık maçları 00:36
Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman? Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman? 00:30
Daha Eski
F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da! 00:20
F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! Resmi açıklama geldi F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! Resmi açıklama geldi 00:20
Sörloth'ta işler karıştı! G.Saray da devrede Sörloth'ta işler karıştı! G.Saray da devrede 00:20
Mesut'a iki dev talip birden! Mesut'a iki dev talip birden! 00:20
Beşiktaş'tan flaş karar! Serdar Saatçı... Beşiktaş'tan flaş karar! Serdar Saatçı... 00:20
F.Bahçe'de bombalar peş peşe! 4 imza yolda F.Bahçe'de bombalar peş peşe! 4 imza yolda 00:19