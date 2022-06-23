Roshi Tatanga'da

Transferin hızlı ekibi Sakaryaspor, bir isme daha imza attırdı. Yeşil- siyahlılar, geçen sezon Boluspor forması Odise Roshi'yi renklerine bağladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Boluspor forması giyen Arnavutluk Milli Takımı oyuncusu Odise Roshi ile 2 yıllık sözleşme imzaladık" ifadesine yer verildi. Geçtiğimiz sezon Akhmat Grozny'den transfer olduğu Boluspor'da 28 karşılaşmada oynayan 31 yaşındaki sağ kanat, 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

TAKVİYELER DEVAM EDECEK

Kariyerinde daha önce Köln, FSV Frankfurt, Rijeka, Diosgyr gibi takımlarda görev yapan tecrübeli oyuncu, 305 karşılaşmada 31 gol ve 22 asistlik performans ortaya koydu. Bu transfer dönemini hareketli geçiren Sakaryaspor, Roshi'yle birlikte 6'ncı imzasını attırmış oldu. Yeşil-siyahlılar daha önce Isaac Donkor, Kabongo Kasongo, Michal Nalepa, Cihan Topaloğlu ve Hakan Yavuz'u renklerine bağlamıştı. Sakaryaspor'da takviyelerin Teknik Direktör İlker Püren'in raporu doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.