Samsunspor Novikovas'ı transfer etti! İşte anlaşma detayları

Samsunspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Karadeniz ekibi, Litvanyalı orta saha oyuncusu Arvydas Novikovas'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da forma giyen 31 yaşındaki Arvydas Novikovas ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Litvanyalı oyuncu, geçen sezon 8 gol atma başarı göstermişti.

Öte yandan kırmızı-beyazlı kulübün hafta içi prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Ersan Parlatan ile görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı öğrenildi.