Haberler TFF 1.Lig Samsunspor Novikovas'ı transfer etti! İşte anlaşma detayları

Samsunspor Novikovas'ı transfer etti! İşte anlaşma detayları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Litvanyalı orta saha oyuncusu Arvydas Novikovas'ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 18:32
Samsunspor Novikovas'ı transfer etti! İşte anlaşma detayları

Samsunspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Karadeniz ekibi, Litvanyalı orta saha oyuncusu Arvydas Novikovas'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da forma giyen 31 yaşındaki Arvydas Novikovas ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Litvanyalı oyuncu, geçen sezon 8 gol atma başarı göstermişti.

Öte yandan kırmızı-beyazlı kulübün hafta içi prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Ersan Parlatan ile görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı öğrenildi.

DİĞER
Özçivit ailesinden mutluluk pozu! Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen’in doğum gününü böyle kutladı! "Seni çok seviyoruz"
Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan'dan haber var! Kemoterapi sonrası ortaya çıktı! İlk olarak Hamdi Alkan duyurmuştu
F.Bahçe ve Trabzonspor'dan transfer yarışı!
Yılın transferinde anlaşma tamam! İşte alacağı maaş
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nazilli’den ilk imza
Altınordu’da gençlik ateşi
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mönchengladbach'da Daniel Farke dönemi Mönchengladbach'da Daniel Farke dönemi 19:16
Cimbom'dan bedava kanat hamlesi! Cimbom'dan bedava kanat hamlesi! 19:00
Macaristan - İngiltere maçı CANLI Macaristan - İngiltere maçı CANLI 18:51
Türkiye - Bulgaristan maçı CANLI izle Türkiye - Bulgaristan maçı CANLI izle 18:41
Novikovas Samsunspor'da! İşte anlaşma detayları Novikovas Samsunspor'da! İşte anlaşma detayları 18:32
Fransa Açık'ta kadınların şampiyonu Iga Swiatek! Fransa Açık'ta kadınların şampiyonu Iga Swiatek! 18:28
Daha Eski
Yılın transferinde anlaşma tamam! İşte alacağı maaş Yılın transferinde anlaşma tamam! İşte alacağı maaş 18:21
Anadolu Efes - G.Saray Nef | CANLI İZLE Anadolu Efes - G.Saray Nef | CANLI İZLE 18:18
Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta? Türkiye - Faroe Adaları maçı saat kaçta? 17:25
Belçika Tayland'ı 3-2'lik skorla devirdi Belçika Tayland'ı 3-2'lik skorla devirdi 17:05
F.Bahçe'den Başkan Erdoğan'a teşekkür! F.Bahçe'den Başkan Erdoğan'a teşekkür! 16:58
Senegal - Benin maçı saat kaçta? Senegal - Benin maçı saat kaçta? 16:43