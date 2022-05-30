Finalin adın Bandırma-İstanbul

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final serisi rövanş mücadelesinde Bandırmaspor ile Eyüpspor karşılaştı. 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşına hızlı başlayan ev sahibi Bandırmaspor, henüz 4. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Keny, topu ağlara gönderdi: 1-0. Eyüpspor 16. dakikada Ahmed İldiz'le golü bulsa da VAR incelemesi sonrası faul kararı çıktı. 45'te köşe vuruşunda topla buluşan Alpay'ın şutu devrenin skorunu belirledi: 2-0.

LANDEL BİTİRDİ

İkinci yarıda rakip kalede farkı azaltma şansları yakalayan Eyüpspor, Gökhan Değirmenci'yi geçemedi. 58. dakikada ceza sahası içinde boş durumda topla buluşan Landel aradaki farkı 3'e çıkartan isim oldu: 3-0. Karşılaşmanın son anlarına 8 dakikalık uzatma süresi eklendi. Rakip kaleye yüklenen Eyüpspor, ilk karşılaşmanın 1-0'lık avantajıyla gelse de final biletini Bandırmaspor'a kaptırdı. Bordo-beyazlı oyuncular, Eyüpspor zaferinin ardından büyük coşku yaşadı.

Spor Toto 1. Lig'de yarı final rövanşının diğer ayağında İstanbulspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 4-2 kazanan İstanbulspor, evinde 1-0 kaybetse de turlayan taraf oldu. 19'da Novikovas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Alperen meşin yuvarlağı kornere çeldi. 42'de Rroca'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ethemi, son çizgiye inerek kale önüne gönderdi. Aykut, İbrahim'den önce dokunarak topu kornere yolladı.

10 KİŞİ TAMAMLADI

63'te penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan İbrahim'in gelişine yaptığı şutta top, yakın direğin dibinden az farkla dışarı gitti. 85'te Alperen tek yumrukla topu uzaklaştırırken, Aykut'un röveşatasında kaleye giden topu Ali eliyle kesti. Atilla Karaoğlan, penaltı verirken oyuncuya da kırmızı kart gösterdi. Topun başına geçen Novikovas ağları sarstı: 1-0. Erzurumspor bu golle umutlansa da kalan sürede başka gol çıkmadı. İstanbulspor, finalde Bandırma'nın rakibi oldu.

Gürsel: İnşallah nasip olur

Bandırmaspor teknik direktörü Mustafa Gürsel, " Şimdi en önemli maçımız perşembe günü. Önümüzde 90 dakika kaldı, o maçı kazanırsak her şeyin anlamı daha çok olacak. Bunun bilincindeyiz, artık çıkmak için bu kadar gelmişken inşallah Allah bize nasip eder" dedi.

ÜZÜLMEZ: AVANTAJI KAÇIRDIK

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez hiç beklemedikleri bir skor aldıklarını dile getirdi. Üzülmez, "İlk maç avantajını kullanmak istedik fakat başaramadık. Eyüpspor büyük bir camiadır. İlerleyen zamanlarda doğru yapılanmayla hedefe ulaşacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

DALGIÇ: SKORU KORUDUK

İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, avantajı koruyarak finale çıktıkları için mutlu olduğunu söyledi. Dalgıç, "Oyuncularımı kutluyorum. Kazanmak isterdik fakat önemli olan turu almaktı. Avantajı koruduk artık Bandırmaspor maçını bekleyeceğiz. Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.

BİLAZER: KISMET DEĞİLMİŞ

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, final biletini kaçırdıkları için üzgün olduğunu ifade etti. Bilazer, "Elimizden geleni yaptık. Fakat ilk maçtaki skoru tersine çeviremedik. Belki gol daha erken gelse uzatmaya götürebilirdik. Ama olmadı. Kısmet değilmiş" diye konuştu.