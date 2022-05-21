Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği - Ümraniyespor: 2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gençlerbirliği - Ümraniyespor: 2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasubda Ümraniyespor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ümraniyespor, 4-2 kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:40
Gençlerbirliği - Ümraniyespor: 2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de sezonun son haftasında Metin Diyadin'in ekibi Gençlerbirliği ile Recep Uçar'ın yönetimindeki Ümraniyespor karşı karşıya kaldı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ümraniyespor, 4-2 kazanmayı başardı. Ümraniyespor'un gollerini 2 ve 36'da Yonathan Del Valle, 50'de Antonio Mrsic ve 80'de Onur Ayık kaydederken, ev sahibi Gençlerbirliği'nin golleri 11 ve 59. dakikalarda Sandro Lima'dan geldi.

Bu sonuçla beraber, daha önce Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Ümraniyespor sezonu 70 puanla tamamlarken, Gençlerbirliği sezonu 48 puanda kalarak tamamladı.

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