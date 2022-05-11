İşi bitirecek

İkinci yarının flaş ekibi Denizlispor, bu hafta Ümraniyespor'a konuk olacak. Mesut Bakkal'ın göreve gelmesiyle çıkış yakalayan yeşilsiyahlılar, İstanbul'dan zaferle dönerse ligde kalmayı garantileyecek. Alt sıralardaki takımların kazanmasıyla ligde kalma barajının yükseldiğini vurgulayan Başkan Mehmet Uz, "Birçok sürprizin yaşanması muhtemel. Kendi işimize bakarak, alabildiğimiz kadar puan alıp sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz" sözlerini sarf etti. Ümraniyespor maçının hazırlıklarının sürdüğünü belirten Başkan Uz, sözlerini şöyle devam ettirdi: "Menemen maçında sakatlığı nedeniyle aramızda olmayanların geri dönmesi oldukça sevindirici. Biz bir takımız. Eksiklikler bize mazeret olamaz. Bundan önce de sakatlık, ceza ve Kovid-19 gibi etkenler sebebiyle çok eksikle çıktığımız maçlar oldu. Oyuncularımız büyük bir özveriyle bu eksikleri aratmadı. Bu maçta da öyle olacak. İstanbul deplasmanından ligde kalmış şekilde dönmek istiyoruz."

GELECEK YIL ÖNEMLİ

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, matematiksel olarak ligde kalmayı kesinleştirmek istediklerini ifade etti. Bakkal, "İnşallah önümüzdeki Ümraniye maçıyla işi bitiririz. Ligde kalma patentini ve resmiyetini alırız. Bundan sonraki senenin önemini de kavramalıyız" diye konuştu.