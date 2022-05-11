Haberler TFF 1.Lig İşi bitirecek

İşi bitirecek

Ümraniyespor’u yenerse ligde kaldığını ilan edecek Horoz’da Başkan Mehmet Uz, “İstanbul’dan başarmış şekilde dönmek istiyoruz” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
İşi bitirecek

İkinci yarının flaş ekibi Denizlispor, bu hafta Ümraniyespor'a konuk olacak. Mesut Bakkal'ın göreve gelmesiyle çıkış yakalayan yeşilsiyahlılar, İstanbul'dan zaferle dönerse ligde kalmayı garantileyecek. Alt sıralardaki takımların kazanmasıyla ligde kalma barajının yükseldiğini vurgulayan Başkan Mehmet Uz, "Birçok sürprizin yaşanması muhtemel. Kendi işimize bakarak, alabildiğimiz kadar puan alıp sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz" sözlerini sarf etti. Ümraniyespor maçının hazırlıklarının sürdüğünü belirten Başkan Uz, sözlerini şöyle devam ettirdi: "Menemen maçında sakatlığı nedeniyle aramızda olmayanların geri dönmesi oldukça sevindirici. Biz bir takımız. Eksiklikler bize mazeret olamaz. Bundan önce de sakatlık, ceza ve Kovid-19 gibi etkenler sebebiyle çok eksikle çıktığımız maçlar oldu. Oyuncularımız büyük bir özveriyle bu eksikleri aratmadı. Bu maçta da öyle olacak. İstanbul deplasmanından ligde kalmış şekilde dönmek istiyoruz."

GELECEK YIL ÖNEMLİ

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, matematiksel olarak ligde kalmayı kesinleştirmek istediklerini ifade etti. Bakkal, "İnşallah önümüzdeki Ümraniye maçıyla işi bitiririz. Ligde kalma patentini ve resmiyetini alırız. Bundan sonraki senenin önemini de kavramalıyız" diye konuştu.

DİĞER
Ünlü oyuncu Hatice Şendil’in yüzündeki değişim olay oldu! Hatice Şendil’in değişimine sosyal medyada yorum yağdı!
Ekin Su Cülcüloğlu Manchester City’nin yıldızı Jack Grealish’in yakın markajına girdi Kerim Sabancı'yı sildi
İlk temas kuruldu! Lazio'dan bedava stoper
Palo bombası! Süper Lig devi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
‘Başka çaremiz yok’
Kader haftası
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile masa tenisi oynadı
Bir devir sona eriyor! EA Sports'tan flaş karar
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gözbaşı: F.Bahçe Beşiktaş ve Trabzonspor... Gözbaşı: F.Bahçe Beşiktaş ve Trabzonspor... 01:18
Nwakaeme'den transfer sözleri! "Anlaşmaya yakınız" Nwakaeme'den transfer sözleri! "Anlaşmaya yakınız" 01:16
İşte Kayserispor - Trabzonspor maçının özeti İşte Kayserispor - Trabzonspor maçının özeti 01:16
Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde! Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde! 01:14
Erman Toroğlu'dan flaş penaltı yorumu! Erman Toroğlu'dan flaş penaltı yorumu! 01:15
Uğurcan'dan Kayserispor taraftarına tepki! Uğurcan'dan Kayserispor taraftarına tepki! 01:15
Daha Eski
Karaman'dan flaş final yorumu! Karaman'dan flaş final yorumu! 01:16
Abdullah Avcı: Yaşananlara üzüldüm Abdullah Avcı: Yaşananlara üzüldüm 01:16
G.Saray'da dev transfer operasyonu! 8 ayrılık 2 transfer G.Saray'da dev transfer operasyonu! 8 ayrılık 2 transfer 01:16
Fenerbahçe Safiport rahat kazandı! Fenerbahçe Safiport rahat kazandı! 01:09
Real Betis 3 golle galibiyete uzandı! Real Betis 3 golle galibiyete uzandı! 01:11
Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra... Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra... 01:11