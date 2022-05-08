Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Boluspor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 36. hafta maçında heyecan devam ediyor. Boluspor ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Boluspor - Samsunspor maçı 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da TRT Spor ve BeiN Conenct'te canlı yayınlanacak.