Haberler TFF 1.Lig Zirve tamam sıra onlarda!

Zirve tamam sıra onlarda!

Ankaragücü ile Ümraniye’nin şampiyon olduğu 1. Lig’de artık gözler play-off ve küme düşme hattındaki maçlara çevrildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 06:50
Zirve tamam sıra onlarda!

Spor Toto 1. Lig'de Ankaragücü ve Ümraniye'nin Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesiyle artık playoff ve lige tutunma mücadelesi heyecanı yaşanacak. İstanbul ve BB Erzurum playoff'u garantilerken Bandırma ile Eyüp de avantajlı durumda bulunuyor. Balıkesir'in veda ettiği ligde düşecek 3 takım ise henüz net değil. 38'er puanlı Menemen ve Bursa ile 40 puana sahip Kocaeli'nin düşme hattında bulunduğu ligde 41'er puanlı Bolu ile Altınordu, 42'şer puana sahip Denizli ile G.Birliği tehlikeli bölgenin hemen üzerinde yer alıyor.

DİĞER
Alişan’ın çocukları Burak ve Eliz 'Maşallah' dedirtti! Bayramlıklarını giyip, el öptüler... İşte ünlülerin bayram paylaşımları!
Sosyetede dadı krizi! Kocasını bakıcı ile beraber mutfak tezgahında basınca kıyamet koptu
Kasket efsanesi geri döndü!
Cimbom'a dev gelir! 45 milyonluk operasyon...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Samsunspor'dan hakem kararlarına tepki!
Manisa FK’da teknik direktör değişikliği!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (2 Mayıs)
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor 4. eleme adayı kim oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'da seçim tarihi resmen açıklandı! Cimbom'da seçim tarihi resmen açıklandı! 00:41
Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk anıtı inşa edeceğiz! Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk anıtı inşa edeceğiz! 00:39
UEFA'dan Rus takımlarına büyük şok! UEFA'dan Rus takımlarına büyük şok! 00:39
Nelsson planı ortaya çıktı! İspanyol devi... Nelsson planı ortaya çıktı! İspanyol devi... 00:39
Galatasaray'ın yeni sezon forması sızdırıldı Galatasaray'ın yeni sezon forması sızdırıldı 00:38
FIFA'dan flaş Trabzonspor paylaşımı! FIFA'dan flaş Trabzonspor paylaşımı! 00:38
Daha Eski
G.Saray'dan çifte transfer bombası! G.Saray'dan çifte transfer bombası! 00:37
Visca'dan Trabzonspor sözleri! "Koşarak geldim" Visca'dan Trabzonspor sözleri! "Koşarak geldim" 00:37
İtalyanlar duyurdu! Löw F.Bahçe'ye geliyor mu? İtalyanlar duyurdu! Löw F.Bahçe'ye geliyor mu? 00:35
Okan Buruk için sürpriz teklif! Okan Buruk için sürpriz teklif! 00:35
Muleka transferinde flaş gelişme! Dört büyüklere dişli rakip Muleka transferinde flaş gelişme! Dört büyüklere dişli rakip 00:34
Fenerbahçe Jesus'ta ne durumda? Kartal mı kalıyor? Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe Jesus'ta ne durumda? Kartal mı kalıyor? Canlı yayında açıkladı! 00:34