Zirve tamam sıra onlarda!

Spor Toto 1. Lig'de Ankaragücü ve Ümraniye'nin Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesiyle artık playoff ve lige tutunma mücadelesi heyecanı yaşanacak. İstanbul ve BB Erzurum playoff'u garantilerken Bandırma ile Eyüp de avantajlı durumda bulunuyor. Balıkesir'in veda ettiği ligde düşecek 3 takım ise henüz net değil. 38'er puanlı Menemen ve Bursa ile 40 puana sahip Kocaeli'nin düşme hattında bulunduğu ligde 41'er puanlı Bolu ile Altınordu, 42'şer puana sahip Denizli ile G.Birliği tehlikeli bölgenin hemen üzerinde yer alıyor.