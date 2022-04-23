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Heyecan kasırgası

Spor Toto 1. Lig'de son 5 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı kızıştı. İlk iki takımın Süper Lig'e yükseleceği ligde Altınordu'ya 3-2 mağlup olan MKE Ankaragücü liderliğini sürdürürken, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden Ümraniyespor da ikinci sırada yer alıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Heyecan kasırgası

Spor Toto 1. Lig'de son 5 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı kızıştı. İlk iki takımın Süper Lig'e yükseleceği ligde Altınordu'ya 3-2 mağlup olan MKE Ankaragücü liderliğini sürdürürken, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden Ümraniyespor da ikinci sırada yer alıyor. 63 puanlı başkent ekibi ile 60 puana sahip İstanbul temsilcisi, şampiyonluğa en yakın takımlar olarak göze çarpıyor. 55 puanlı Bandırmaspor ve 54 puana sahip İstanbulspor ise öne geçmek için rakiplerinin kaybını bekliyor.

3 EKİP VEDA EDECEK
PLAY-OFF potasında da 54 puana sahip olan İstanbulspor ve 51'er puanlı BB Erzurumspor ile Eyüpspor'un avantajı bulunuyor. Düşme hattında da işlerin karışık olduğu 1. Lig'de Balıkesirspor dışında 3 takım daha lige veda edecek. Bursaspor'un 32 puanla dezavantajlı konumda girdiği son 5 haftada 37'şer puanlı Kocaelispor ile Menemenspor da düşme hattında bulunuyor.

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