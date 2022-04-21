Haberler TFF 1.Lig Balıkesirspor'da Giray Bulak ile yollar ayrıldı!

Balıkesirspor'da Giray Bulak ile yollar ayrıldı!

Spor haberi... Spor Toto 1. Lig'in son sırasında yer alan ve küme düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'da teknik direktör Giray Bulak ile yollar ayrıldı. Son 10 karşılaşmada galibiyet alamayan kırmızı-beyazlı ekipte ayrılık açıklaması resmi hesap üzerinden yapıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 18:22
Balıkesirspor'da Giray Bulak ile yollar ayrıldı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da teknik direktör Giray Bulak dönemi sona erdi.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Giray Bulak ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Kulübümüze bugüne kadarki hizmetleri için Giray Bulak ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Balıkesirspor'un, 24 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşmasına altyapı genel koordinatörü Alaettin Hikmet Işık yönetiminde çıkması bekleniyor.

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