Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor 2-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kocaelispor 2-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Kocaelispor sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri Dimitris Kolovos ve Benhur Keser kaydetti. Bandırmaspor'un tek golü Philippe Keny'den geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 18:11
Kocaelispor 2-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kocaelispor ile Bandırmaspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Furkan Aksuoğlu düdük çaldı. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Dimitris Kolovos ve 59. dakikada Benhur Keser kaydetti. Bandırmaspor'un tek golü 44. dakikada Philippe Keny'den geldi.

Bu sonuçla kümede kalma mücadelesi veren Kocaelispor puanını 36'ya yükseltti. Bandırmaspor ise 55 puanda kaldı.

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