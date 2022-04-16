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Altınordu - Manisa FK: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Altınordu sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 18:09
Altınordu - Manisa FK: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Altınordu, evinde Manisa FK'yı konuk etti.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi Altınordu'nun 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi. Altınordu'nun golü, 5. dakikada Şeref Özcan'ın ayağından geldi.

Bu sonuçla beraber ligde oynadığı son 6 maçta 5. galibiyetini alan Altınordu yüksek formunu sürdürdü ve küme düşme hattından 1 adım daha uzaklaşmış oldu.

38 puana yükselen Altınordu, 13. sıraya yükselirken 43 puanda kalan Manisa FK, 7. sırada yer aldı..

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