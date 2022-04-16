Altınordu - Manisa FK: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Altınordu, evinde Manisa FK'yı konuk etti.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi Altınordu'nun 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi. Altınordu'nun golü, 5. dakikada Şeref Özcan'ın ayağından geldi.

Bu sonuçla beraber ligde oynadığı son 6 maçta 5. galibiyetini alan Altınordu yüksek formunu sürdürdü ve küme düşme hattından 1 adım daha uzaklaşmış oldu.

38 puana yükselen Altınordu, 13. sıraya yükselirken 43 puanda kalan Manisa FK, 7. sırada yer aldı..