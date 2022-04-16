Haberler TFF 1.Lig Balıkesirspor-Menemenspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Balıkesirspor-Menemenspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Balıkesirspor iel Menemenspor 1-1 berabere kaldı. Bal-Kes'in golünü Anıl Taşdemir atarken, Menemspor'un golünü 90+5'te Ahmet Sagat kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 15:32
Balıkesirspor-Menemenspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 32. hafta maçında Balıkesirspor, evinde Menemenspor'u ağırladı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Balıkesir ekibi Anıl Taşdemir'in 6. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, Menemenspor'a bir puanı getiren golü 90+5'te penaltıdan Ahmet Sagat kaydetti.

Küme düşmeyi daha önce garantileyen Balıkesirspor, bu sonuçla puanını 12'ye çıkarırken, ateş hattında yer alan Menemenspor ise 36 puanla 13. sırada bulunuyor.

Balıkesirspor gelecek hafta Manisa FK'nın konuğu olacak. Menemenspor ise evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.

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