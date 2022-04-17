Kocaeli nefes aldı

TFF 1. Lig'de kritik bir maç oynandı. İlk 2 iddiasını sürdürmek isteyen Bandırma ilk devrede daha üstündü. Devre sonuna doğru konuk ekip, Kocaelispor karşısında 1-0'lık üstünlüğü buldu. Sezonun flaş ismi Keny fileleri sarstı. Ban-Ban bu golle ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı.



ÇILGIN SEVİNÇ

Kocaelispor ikinci yarıya çok baskılı başladı. Gol de gecikmedi. 49. dakikada Kolovos'un sayısıyla mücadeleye eşitlik geldi. 3 haftadır kazanamayan Körfez temsilcisi 3 puan için baskısını artırdı. 2. gol de 59. dakikada geldi. Benhur'un golüyle yeşil-siyahlılar 2-1'lik üstünlüğe ulaştı. Kocaeli puanını 36'ya çıkardı. Ümidini artırdı.