Horoz ateşi yaktı!

Geçtiğimiz hafta Tuzlaspor'a takılan Denizlispor, Keçiörengücü deplasmanında kendini buldu. Düşme hattında yer alan yeşil-siyahlılar, 1-0'lık galibiyet ve maç fazlasıyla bu bölgeden uzaklaşmayı başardı. Denizlispor'un zaferi getiren golünü 50. dakikada İlhan Depe kaydetti. Ceza sahası içinde havadan gelen topu indiren Ömer Şişmanoğlu, sol çaprazda duran İlhan Depe'ye aktardı. Metin Uçar'ı geçen İlhan'ın vuruşu ağlara gitti: 1-0. Kalan sürede gol olmazken; son 5 maçta 4. kez kazanan Denizlispor maç fazlasıyla düşme hattından uzaklaştı.