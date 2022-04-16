Haberler TFF 1.Lig Horoz ateşi yaktı!

Horoz ateşi yaktı!

Keçiörengücü’nü İlhan’ın golüyle deviren Denizlispor maç fazlasıyla düşme hattından çıktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Horoz ateşi yaktı!

Geçtiğimiz hafta Tuzlaspor'a takılan Denizlispor, Keçiörengücü deplasmanında kendini buldu. Düşme hattında yer alan yeşil-siyahlılar, 1-0'lık galibiyet ve maç fazlasıyla bu bölgeden uzaklaşmayı başardı. Denizlispor'un zaferi getiren golünü 50. dakikada İlhan Depe kaydetti. Ceza sahası içinde havadan gelen topu indiren Ömer Şişmanoğlu, sol çaprazda duran İlhan Depe'ye aktardı. Metin Uçar'ı geçen İlhan'ın vuruşu ağlara gitti: 1-0. Kalan sürede gol olmazken; son 5 maçta 4. kez kazanan Denizlispor maç fazlasıyla düşme hattından uzaklaştı.

DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun kazandığı maçta trajikomik olay! Mbala N'Zola 10 dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı
Yalnız Kurt 13. bölüm fragmanı nefes kesti: “Onların savaşı daha yeni başladı”
F.Bahçe'ye sürpriz öneri! Min-Jae'nin yerine geliyor
Beşiktaş'a transferde rakip çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kocaeli’de çıkış zamanı
Tuzla buz etti!
Kuğu fırtınası ne zaman?
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası ne zaman olacak? Güneş fırtınasının dünyaya etkileri neler?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş yorum! "Sahanın en iyi adamı..." Flaş yorum! "Sahanın en iyi adamı..." 07:37
F.Bahçe'ye sürpriz öneri! Min-Jae'nin yerine geliyor F.Bahçe'ye sürpriz öneri! Min-Jae'nin yerine geliyor 01:28
Mesut'un menajeri İstanbul’a geliyor! Yönetimle o teklifi görüşecek Mesut'un menajeri İstanbul’a geliyor! Yönetimle o teklifi görüşecek 01:10
Toroğlu'dan olay sözler! "Oynanan oyun çok büyük" Toroğlu'dan olay sözler! "Oynanan oyun çok büyük" 01:00
Beşiktaş'ta Doğukan harekatı! Bonservis bedeli... Beşiktaş'ta Doğukan harekatı! Bonservis bedeli... 01:00
Avcı: En ufak bir kaygımız yok! Avcı: En ufak bir kaygımız yok! 01:00
Daha Eski
Fırtına bir bir ilerliyor! Fırtına bir bir ilerliyor! 00:59
33. hafta 2 karşılaşma ile başladı! İşte güncel puan durumu 33. hafta 2 karşılaşma ile başladı! İşte güncel puan durumu 00:59
F.Bahçe'de yaprak dökümü! O isimler sezon sonu yolcu F.Bahçe'de yaprak dökümü! O isimler sezon sonu yolcu 00:59
Fırtına'da maçın başında şok sakatlık! Fırtına'da maçın başında şok sakatlık! 00:58
Transferde flaş gelişme! F.Bahçe derken G.Saray... Transferde flaş gelişme! F.Bahçe derken G.Saray... 00:58
Pjanic'e İtalya'dan sürpriz talip! Juventus derken... Pjanic'e İtalya'dan sürpriz talip! Juventus derken... 00:56