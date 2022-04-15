İstanbulspor - Bursaspor: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi İstanbulspor 3-1'lik skorla kazandı.

Bursaspor, 7. dakikada Namiq Alasgarov ile öne geçti. İstanbulspor, 31. dakikada Eduard Rroca ile penaltı vuruşundan faydalanamadı ancak 33. dakikada Ferhat Yazgan ile eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip, 68. dakikada Valon Ethemi ile öne geçti.

Bursaspor'da Mert Yılmaz, 85. dakikada kırmızı kart gördü.

90+6. dakikada Jetmir Topalli maçın sonucunu belirledi.

Bu sonucun ardından İstanbulspor 54 puana yükseldi ve ilk 2 ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Bursaspor ise 31 puanla ateş hattında kaldı ve güvenli bölge ile arasındaki 4 puanlık farkı indiremedi.

İstanbulspor, gelecek hafta Denizlispor'a konuk olacak. Bursaspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.