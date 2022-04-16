Bursaspor kaçamadı!

Süper Lig'e doğrudan çıkmanın hesaplarını yapan İstanbulspor, düşme potasından kurtulma mücadelesi veren Bursaspor'u 3-1 mağlup etti. Konuk ekip 7. dakikada Namiq Alasgarov ile 1-0 öne geçti. 31'de Eduard Rroca ile penaltı kaçıran İstanbulspor, 33'te Ferhat Yazgan ile skora denge getirdi: 1-1. İlk yarı da bu skorla sona erdi.

ALPEREN DEVLEŞTİ

İstanbulspor 68'de Valon Ethemi ile 2-1 öne geçerken, kaleci Alperen Bursaspor ataklarında kalesinde devleşti. Üst üste yaptığı kurtarışlarla gole izin vermedi. 85'te Bursaspor, Mert Yılmaz'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve ortam gerildi. Ev sahibi İstanbulspor, 90+5'te Jetmir Topalli ile karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti: 3-1.

DALGIÇ: SÜPER LİG YOLUNDA İLERLİYORUZ

Bursaspor karşısında 1-0 geriye düşmelerine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, şöyle konuştu: Bizim için de, rakibimiz içinde zor bir maçtı. 1-0 geriye düştük, penaltı kaçırdık ancak yılmadık. Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.