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Dadaş şov yaptı

6 haftadır kazanamayan Erzurumspor kötü serisini gol şovla bitirdi. Maç sonu büyük sevinç yaşadılar.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Dadaş şov yaptı

Spor Toto 1. Lig'in güçlü ekiplerinden BB Erzurumspor, Manisa FK'yı yendikten sonra çıktığı 6 maçta galibiyet elde edememişti. 3. basamaktan 6. sıraya kadar gerileyen Dadaşlar deplasmanda lig sonuncusu Balıkesirspor'a konuk oldu. Erzurumspor baştan sona oyuna hükmettiği mücadeleyi farklı şekilde kazanmasını bildi. Mavi-beyazlılar maçı Aaron Olanare ile kopardı. Nijeryalı forvet oyuncusu 11. dakikada Martin Hasek'in asistini gole çevirdi. 27. dakikada aynı futbolcu yine fileleri sarstı ve skor 2-0'a geldi.

FARK GİDEREK AÇILDI

İkinci yarıda da senaryo değişmedi. BB Erzurumspor bu devreye adeta golle başladı. 46. dakikada Mustafa Akbaş'ın pasında Mücahit Albayrak skoru 3-0'a getirdi. Bu golün ardından iyice rahatlayan Dadaşlar 4. gol için de fazla beklemedi. 52'de Eren Tozlu fileleri sarsayı başardı. 64'te Olanare kendisinin üçüncü takımının ise 5. golünü rakip ağlara yolladı. Bal-Kes 82. dakikada penaltı kazandı. Batuhan'ın golü skoru belirledi. BB Erzurum deplasmandan 5-1 ile döndü.

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