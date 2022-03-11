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📺Lille Saint Etienne maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Fransa Ligue 1'de heyecan 28. hafta maçlarıyla sürecek. Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahasında Saint Etienne'i konuk edecek. Peki, Lille Saint Etienne maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte merak edilen soruların yanıtları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 10:01
📺Lille Saint Etienne maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Lille-Saint-Etienne maçını takip etmek için tıklayın!

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Lille, sahasında Saint-Etienne'i ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takımın 42, konuk ekibin ise 25 puanı bulunuyor. Milli futbolcu Zeki Çelik'in karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

LILLE-SAINT-ETIENNE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille'in evinde Saint-Etienne'i ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝LILLE-SAINT-ETIENNE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

🔹Lille: Jardim; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Gudmundsson; Andre, Xeka; Bamba, Ben Arfa, Sanches; David

🔹Saint-Etienne: Bernardoni; Kolodziejczak, Nade, Mangala, Camara, Sacko; Nordin, Youssouf, Gourna-Douath, Boudebouz; Bouanga

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