📺Lille Saint Etienne maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Lille-Saint-Etienne maçını takip etmek için tıklayın!
Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Lille, sahasında Saint-Etienne'i ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takımın 42, konuk ekibin ise 25 puanı bulunuyor. Milli futbolcu Zeki Çelik'in karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.
⏰LILLE-SAINT-ETIENNE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lille'in evinde Saint-Etienne'i ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
📝LILLE-SAINT-ETIENNE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
🔹Lille: Jardim; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Gudmundsson; Andre, Xeka; Bamba, Ben Arfa, Sanches; David
🔹Saint-Etienne: Bernardoni; Kolodziejczak, Nade, Mangala, Camara, Sacko; Nordin, Youssouf, Gourna-Douath, Boudebouz; Bouanga