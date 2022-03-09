Haberler TFF 1.Lig Spor Toto 1.Lig Haberleri: Gençlerbirliği Körfez hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1.Lig Haberleri: Gençlerbirliği Körfez hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1.Lig'te 29. hafta müsabakalarında Kocaelispor ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde maçın hazırlıkları devam ediyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 16:42
Spor Toto 1.Lig Haberleri: Gençlerbirliği Körfez hazırlıklarını sürdürüyor

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise tam sahada iki bölümlü taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlığı bulunan Ukraynalı oyuncu Oleksandr Belyaev, takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

Başkent ekibi, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

DİĞER
60'ına merdiven dayayan Seda Sayan günden güne eriyor! Seda Sayan dekolteli deri tulumu ile genç kızlara taş çıkardı!
Barcelona'nın hocası Xavi'den Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor