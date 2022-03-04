Kocaelispor - Keçiörengücü: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor ile Keçiörengücü, Kocaeli Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren gol 90+1. dakikada Rasheed kaydetti.
Kocaelispor bu sonuçla puanını 32'ye yükseltti. Keçiörengücü ise 34 paunda kaldı.
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Kocaelispor, 13 Mart Pazar günü saat 19.00'da Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Keçiörengücü ise 11 Mart Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.