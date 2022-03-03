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SPOR TOTO 1. LİG HABERLERİ: BB Erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor 28. haftada deplasmanda oynayacağı Altınordu maçın hazırlıklarını teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde sürdürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 12:32
SPOR TOTO 1. LİG HABERLERİ: BB Erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Cumartesi günü deplasman da oynayacağı Altınordu maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 28.Haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Cumartesi günü 13.30'da İzmir deplasmanında oynayacağı ligde kalma mücadelesi veren Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Yücel İldiz, yönetiminde çalışmalarını sürdüren mavi-beyazlılar, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleri ve 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenmanın son bölümde ise taktik ağırlıklı şut çalışması yaparak tamamladı.

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