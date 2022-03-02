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Çıkış zamanı

Ankaragücü’ne kaybeden Erzurumspor’da tek hedef; Altınordu maçından 3 puanla ayrılmak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Çıkış zamanı
Spor Toto 1. Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan BB Erzurumspor, Altınordu maçına mutla galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Son olarak Ankaragücü'ne mağlup olarak zirvede ağır yara alan Dadaşlar, Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda kuvvet idmanı yapan oyuncular, taktik çalışması gerçekleştirdi. Altınordu maçının önemine vurgu yapan İldiz, "Zorlu bir karşılaşma olacak. Rakibimiz tehlike hattında. Üst sıralarda kalmak istiyoruz. Bunun için kazanmak zorundayız" diye konuştu.
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