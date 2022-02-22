Müthiş dönüş

Ligde 3 maçtır galibiyete hasret olan Manisa FK, zirve mücadelesi veren Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibi, 24'te Bammou'nun golüyle öne geçti: 0-1. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın 30. dakikada Manisa FK lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Gakpa, skoru eşitleyen isim oldu: 1-1.



KOUTER KIZARDI



36'da Kouter'in kırmızı kart görmesiyle Manisa FK 10 kişi kaldı. Pes etmeyen siyahbeyazlılar, 49'da Muhammet'in golüyle öne geçti: 2-1. Rakibi karşısında skoru korumayı başaran Ege ekibi, müthiş bir dönüşle hanesine 3 puan yazdırdı. 3 maç sonra kazanan Manisa FK, 33 puana yükseldi.



ARTIK SERİ ZAMANI!



Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, "3 puan çok değerliydi. Bulunmamız gereken yer burası değil. Bunu seriye bağlarsak çok önemli bir yere gideceğiz. Bir kez daha özverilerinden dolayı, terinin son damlasına kadar mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza zaferlerle devam edeceğiz" diye konuştu.