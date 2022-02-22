Alt liglerden haberler (22.02.2022)

MENEMEN KAÇAMADI



Düşme potasının sınırındaki Menemenspor, Eyüspor deplasmanında büyük bir fırsatı kaçırdı: 1-1. İzmir'in sarı-lacivertli ekibi Ba ile öne geçtiği karşılaşmanın uzatmalarında gelen golle 2 puan bıraktı. Eyüsporlu Badji, 90+1'de Kehinde'nin şutunu çizgiden çıkararak farkın ikiye çıkmasını engelledi. Skor 2-0 olsaydı, Menemenspor'un galibiyeti perçinlenmiş olacaktı. Ev sahibi Eyüpspor, 90+4'te Yalçın Kılınç'ın kaydettiği golle beraberliği kurtardı ve 42 puana yükselerek play-off umutlarını sürdürdü. Menemenspor ise haftayı 29 puanla kapattı.



KIRBIYIK İSTİFA ETTİ



TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nun Başkanı Şahin Harun Kırbıyık ve 4 yönetim kurulu üyesinin istifa ettikleri bildirildi. Yönetim kurulunun ise bu istifaları kabul ettiği açıklandı.

3 PUAN BAN BAN'IN



Bandırmaspor, Altınordu deplasmanında Keny ve Osmajic'in golleriyle 3 puana uzandı: 2-0. Bordobeyazlılar 41 puanla 4'üncü sıraya yükseldiler ve play-off yolunda rahat bir nefes aldılar. Karşılaşmanın lik yarısı Keny'nin 25'inci dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Altınordu'nun kalecisi Ali Emre, farkın açılmasını engellese de 90'ıncı dakikada Osmajic'in vuruşunda çaresiz kaldı. Altınordu tehlikeli bölgede çıkamadı.



7 HAFTADIR PUANA HASRET!



Altınordu ligde en son evinde Boluspor'u 2-1 yenmişti. İzmir temsilcisi bu maçtan sonra üst üste 7'nci mağlubiyetini aldı. Altınordu bu karşılaşmalarda kalesinde 13 gol görürken, rakip fileleri ise 4 kez havalandırdı.