Haberler TFF 1.Lig Alt liglerden haberler (22.02.2022)

Alt liglerden haberler (22.02.2022)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 06:50
Alt liglerden haberler (22.02.2022)

MENEMEN KAÇAMADI

Düşme potasının sınırındaki Menemenspor, Eyüspor deplasmanında büyük bir fırsatı kaçırdı: 1-1. İzmir'in sarı-lacivertli ekibi Ba ile öne geçtiği karşılaşmanın uzatmalarında gelen golle 2 puan bıraktı. Eyüsporlu Badji, 90+1'de Kehinde'nin şutunu çizgiden çıkararak farkın ikiye çıkmasını engelledi. Skor 2-0 olsaydı, Menemenspor'un galibiyeti perçinlenmiş olacaktı. Ev sahibi Eyüpspor, 90+4'te Yalçın Kılınç'ın kaydettiği golle beraberliği kurtardı ve 42 puana yükselerek play-off umutlarını sürdürdü. Menemenspor ise haftayı 29 puanla kapattı.

KIRBIYIK İSTİFA ETTİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nun Başkanı Şahin Harun Kırbıyık ve 4 yönetim kurulu üyesinin istifa ettikleri bildirildi. Yönetim kurulunun ise bu istifaları kabul ettiği açıklandı.

3 PUAN BAN BAN'IN

Bandırmaspor, Altınordu deplasmanında Keny ve Osmajic'in golleriyle 3 puana uzandı: 2-0. Bordobeyazlılar 41 puanla 4'üncü sıraya yükseldiler ve play-off yolunda rahat bir nefes aldılar. Karşılaşmanın lik yarısı Keny'nin 25'inci dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Altınordu'nun kalecisi Ali Emre, farkın açılmasını engellese de 90'ıncı dakikada Osmajic'in vuruşunda çaresiz kaldı. Altınordu tehlikeli bölgede çıkamadı.

7 HAFTADIR PUANA HASRET!

Altınordu ligde en son evinde Boluspor'u 2-1 yenmişti. İzmir temsilcisi bu maçtan sonra üst üste 7'nci mağlubiyetini aldı. Altınordu bu karşılaşmalarda kalesinde 13 gol görürken, rakip fileleri ise 4 kez havalandırdı.

DİĞER
Özcan Deniz'in annesi "Bu diğerinden beter" demişti... Özcan Deniz ile İranlı sevgilisi Samar Dadgar hakkında bomba iddia!
Melissa Eliyeşil’in eşi Kont Charles Alexander von Faber-castell miras kavgasında huzura kavuştu! 5.9 milyar TL’lik...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor