Düşüşe devam

Spor Toto 1. Lig'in çıkış arayan iki ekibi Adanaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Devresi golsüz geçilen mücadelede öne geçen taraf 55'te Erzurumspor oldu. Hasek, sağ çaprazına koşu yapan Novikovas'a gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Novikovas güzel bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. Bu golden 9 dakika sonra Adanaspor karşılık verdi. 64'te Tetteh'in topuk pasıyla ceza yayında topla buluşan Ciss topu önce soluna sonra sağına çekip yerden plase bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi. Adanaspor'un galibiyet hasreti 5, Erzurumspor'un ise 3 maça çıktı.
SIKINTILARA RAĞMEN...
Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ekonomik ve kadro sıkıntıları olduğuna dikkat çekerek, "Bu kadar sıkıntıya rağmen iyi oynuyoruz. Kazanabileceğimiz bir maçtı" dedi.