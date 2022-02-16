Gençlerbirliği fırsat tepti

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Samsunspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 8. dakikasında Lima'nın sol kanattan ortaladığı topta Barış Alıcı, meşin yuvarlağı ağlara yollayarak Gençlerbirliği'ni öne geçirdi: 1-0. 10'da Tomane'yle şık bir verkaça giren takımın yıldızı Fofana, eşitliği sağladı: 1-1.



SAHNE MELİH'İN

75'te Grechyshkin'in kornerine iyi yükselen Metehan, kafasıyla takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1. 86'da Samsunspor'da Cihan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 89'da sahne alan Melih Okutan yine eşitliği getirdi: 2-2. 90+3'te Rahmetullah, boş kaleye inanılmaz bir gol kaçırdı. Gençlerbirliği 30, Samsunspor ise 36 puana yükseldi.



HEDEF PLAY-OFF

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, kaçan galibiyetten dolayı üzgündü. Kötü gidişi geçen hafta Altınordu karşısında bozduklarını belirten Diyadin, "Kendi evimizde Samsunspor gibi iyi bir takımı yenmeye çok yakındık. Bundan dolayı üzgünüz. Playoff'u sonuna kadar kovalayacağız" ifadesini kullandı.



FOFANA KORKUTTU

Samsunspor'un Fildişili yıdızı Fofana, G.Birliği maçının 16. dakikasında kendini bir anda yere bıraktı. 30 yaşındaki oyuncunun ilk durumu herkesi korkuttu. Sağlık görevlileri müdahale için hemen sahaya girdi. Ardından ayağa kalkan Fofana, sağlık görevlilerinin değişiklik talebini geri çevirerek oyuna devam etti.