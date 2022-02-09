Timsah coştu

Ara transfer döneminin son gününde Bursaspor fırtınası esti. Yeşil- beyazlılar, uzun süredir uğraştığı transfer yasağını finansal kaynağı bularak kaldırdı. Taraftarlarına müjdeyi 'tahta kırma' videosuyla duyuran Timsah, ardından anlaştığı isimlere imza attırdı. Yeşilbeyazlılar, Gaziantep FK'den kanat oyuncuları Cenk Şahin (27) ile Yusuf Türk (19), Portekiz ekibi Paços Ferreira'nın forveti Joao Pedro (25) ve son olarak Shenzhen FC'de oynayan kanat Thievy Bifouma'yı (30) resmen kadrosuna kattı.



GENÇLER GERİ DÖNDÜ

Yeşil-beyazlı ekip; Enver Cenk, Pedro ve Bifouma'yı bonservisiyle transfer etti. Genç oyuncu Yusuf ise kiralık olarak kadroya dahil edildi. Öte yandan Bursaspor, sezon başında kiralık verdiği 2 oyuncuyu da geri çağırdı. Turgutluspor'dan forvet Berat Altındiş (19) ve Ispartaspor'dan stoper Ertuğrul Kurtuluş (19) sezonun ikinci yarısında yeşilbeyazlı formayı giyecek. Ligde 16. sırada bulunan Bursaspor, sezon başında transfer yasağı almıştı. 2. Başkan Emin Adanur'un da bırakmasıyla seçime gitme kararı çıkmıştı.