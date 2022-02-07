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Dadaşlar tek attı

Son 6 lig maçında 1 galibiyet çıkaran, Erkan Sözeri’yi gönderip Yücel İldiz’i getiren Erzurum, evinde Manisa FK’yı 1-0 yendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Dadaşlar tek attı

Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan BB Erzurum, ligde son 6 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alınca Teknik Direktör Erkan Sözeri'yi göndermişti. Tecrübeli hoca Yücel İldiz'i getiren Dadaşlar, Manisa FK'yı 1-0 yenerek yeniden yarışa tutundu. 42'de Emircan'ın ortasında Orhan'ın kafa vuruşunu çizgiden çıkartmaya çalışan Landre topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0. 60'ta Emircan'ın sert şutu, Taha'nın elinden sekince Erzurum penaltı kazandı. Eren Tozlu'nun penaltısını kaleci Birkan kurtardı. 68'de Kouter'in sert şutunu kaleci güçlükle kurtardı. 86. dakikada Ozegovic ile girdiği ikili mücadelede topa elle dokunan Mustafa ikinci sarı karttan sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Erzurum 3 puanı kaptı.

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