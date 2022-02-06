Alt liglerden haberler (05.02.2022)

Ümraniyespor son olarak Kocaelispor forması giyen tecrübeli santrfor Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı. 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon 9 maça çıkarken 1 kez fileleri sarsmıştı. Ümraniye, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki orta saha Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü de kiraladı.
DERBİ BİZİM!
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Gençlerbirliği ile oynayacakları başkent derbisi için, "Hedefimiz mutlak şampiyonluk, bu nedenle her maça kazanmak için çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.
EYÜPSPOR FIRSATI TEPTİ
Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Eyüspor, Denizlispor deplasmanında 2 puan bıraktı: 2-2. Maçta Pa Dibba ve Umut Bulut ile öne geçen eflatun-sarılı ekip, Mayi ve Bekir'in gollerine engel olamadı.
SAMSUN KAYBOLDU
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Samsunspor istikrarsız sonuçlar almayı sürdürüyor. 23.dakikada kaleci Nurullah Aslan'ın uzaklaştırmak istediği topla Adamu buluştu ve ağları sarstı: 1-0. 64'te Fofana'nın ortasında ceza sahası içinde Yasin'in yaptığı vuruş filelerle buluştu: 1-1.
BALIKESİRSPOR VURGUN YAPTI
Lig sonuncusu Balıkesir, konuk olduğu Tuzlaspor'u yenmeyi başardı. 12. dakikada Anıl Taşdemir'in ortasında Sedat Dursun kafayı vurdu: 0-1. 16. dakikada Bosse Kore'nin pasında Foxi skoru belirledi: 0-2.
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