Altaş Denizlispor - Eyüpspor: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altaş Denizlispor, evinde ilk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmada play-off yarışı veren Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı. Eyüpspor'un gollerini 23'üncü dakikada Pa Dibba, 36'ncı dakikada Umut Bulut atarken, Denizlispor'un gollerini 66'ncı dakikada Mayi, 73'üncü dakikada Bekir Turaç kaydetti. Bu sonuçla Denizlispor 20, Eyüpspor 37 puana ulaştı. Denizlispor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal ilk maçına çıktı.

23'üncü dakikada sol kanattan gelişen Eyüpspor atağında Timur ceza sahasına ortaladı. Umut'un ceza sahası dışına indirdiği topa gelişine sol çaprazdan sert vuran Pa Dibba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

33'üncü dakikada soldan Pa Dibba'nın ortasında Umut kafayı vurdu, top direk dibinden dışarıya gitti.

36'ıncı dakikada Eyüpspor bir gol daha buldu. Pa Dibba'nın ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sekidika'nın yerden ortasında Umut yakın mesafeden bekletmeden vurdu: 0-2.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

60'ıncı dakikada ev sahibi ekip ceza sahasında oluşan karambolde Popov'un yakın mesafeden vuruşunda top üst direkten döndü.

66'ncı dakikada Denizlispor farkı 1'e indirdi. Sağdan Emre'nin ortasında arka direkte Mayi gelişine bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-2.

73'üncü dakikada sağdan Gökhan'ın kullandığı kornerde iyi yükselen Bekir kafayla topu ağlara gönderdi: 2-2.

90+2'nci dakikada sağdan Popov'un ortasında ön direkte Umut Bulut'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Müsabaka 2-2 sona erdi.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stachowiak (x) - Emre (xxx) (Dk. 81 Lopesx), Muhammet Özkal (xx), Schwechlen (xx), Gökhan (xxx), Muhammed Gönülaçar (xx), Djedje (xx), Bünyamin (x) (Dk. 46 Mayi xxx), Mustafa (x) (Dk. 57 Özer x), İlhan (xx) (Dk. 88 Asım), Ömer Şişmanoğlu (x) (Dk. 57 Bekir Turaç xxx)

EYÜPSPOR: Emrullah (x) - Popov (xxx), Mezague (xx), Yalçın (xx), Bülent (xx), Timur (xxx) (Dk. 90+2 Bekir), Ahmed (x) (Dk. 81 Caner Hüseyin x), Badji (xx), Sekidika (xx) (Dk. 72 Cenk Ahmet x), Pa Dibba (xxx), Umut Bulut (xxx)

GOLLER: Dk. 23 Pa Dibba, Dk. 36 Umut Bulut (Eyüpspor) - Dk. 66 Mayi, Dk. 73 Bekir Turaç (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Emre, Bekir Turaç (Denizlispor) - Umut Bulut (Eyüpspor)