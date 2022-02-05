Bursaspor - Altınordu: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Bursaspor sahasında konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

19'uncu dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında, İsmail Yüksek sağ kanattan hareketlenen Namık Alaskarov'u gördü. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Alaskarov'un uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

28'inci dakikada Bursaspor öne geçti. Savunmadan atılan uzun topla buluşan Namık Alaskarov, pasını sağ kanattan içeri kat eden Hasan Ayaroğlu'na verdi. Ceza sahasına girdikten sonra rakibinden sıyrılan Hasan, yakın direğe doğru yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

61'inci dakikada gelişen sağ kanattan gelişen Altınordu atağında topla buluşan Muzaffer Kocaer, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Erhan topu çelmeyi başardı.

70'nci dakikada yaptığı baskıyla Altınordu savunmasından topu kapan Hasan Ayaroğlu, kaleciyle karşıya durumdayken vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu Altınordu savunması kornere gönderdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bursaspor sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Murat Şener, Mert Bulut

BURSASPOR: Erhan Erentürk - Onur Atasayar, Namık Alaskarov, Hasan Ayaroğlu (Dk. 90+3 Uğur Kaan Yıldız), Furkan Emre Ünver, Mert Yılmaz, Mert Erdem Uğurlu, Nicolas Mauricio Zalazar, Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün (Dk. 59 Vefa Temel), İsmail Yüksek

ALTINORDU: Ali Emre Yanar - Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek, Ali Dere, Rıdvan Koçak (Dk. 46 Furkan Metin), Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 46 Erdi Dikmen), Kürşad Sürmeli, Hüsamettin Yener, Feytullah Gürlük(Dk. 58 Ahmet Dereli), Sami Satılmış(Dk. 46 Muzaffer Kocaer (Dk. 83 Recep Aydın))

GOL: Dk. 28 Hasan Ayaroğlu (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Yusuf Arslan, Muzaffer Kocaer, Ahmet Dereli, Ahmet İlhan Özek (Altınordu)